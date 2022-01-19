Karlı yolda araç kaydı, küçük çocuk ölümden döndü

Gaziantep’te bir çocuk, kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda kontrolünü kaybeden aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Küçük çocuğun, ölümden döndüğü o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Gaziantep’te, etkili olan yoğun kar yağışı sonrası kentin bir çok noktasında hayat durma noktasına geldi. Yoğun kar yağışı sonrası yollar buz pistine dönerken, pek çok araç kontrolünü kaybetti. Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Merveşehir Mahallesi’nde de kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda kontrolünü yitiren bir araç yokuş aşağı savruldu.

10 yaşındaki çocuk ölümden döndü

Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği araç savrularak aşağı kayarken, kaldırımın kenarında duran ve kar topu oynayan 10 yaşlarındaki bir çocuk, kayan aracın altında kalmaktan son anda anda kurtuldu. Küçük çocuğun ölümden döndüğü o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kontrolü kaybolan aracın, yokuş aşağı sağa sola savrulma ve küçük çocuğu teğet geçerek kaldırıma çarparak durma anları yer aldı.

O anlarda küçük çocuğa herhangi bir şey olmaması herkese derin bir nefes aldırırken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.