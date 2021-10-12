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Karısını pompalı tüfekle vuran zanlı tutuklandı

Adıyaman’da, önceki gün kendisinden boşanmak isteyen karısını kovalayarak pompalı tüfekle ağır yaralayan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş 12.10.2021, 17:26
Karısını pompalı tüfekle vuran zanlı tutuklandı

Adıyaman’da, önceki gün kendisinden boşanmak isteyen karısını kovalayarak pompalı tüfekle ağır yaralayan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, önceki gün Cumhuriyet Mahallesi Müftülük Caddesi üzerindeki boş arazide 2 çocuk babası Mesut E., iddialara göre kendisinden boşanmak isteyen eşi Ayten E. (33) ile tartıştı. Büyüyen tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonrasında Mesut E., eşini pompalı tüfekle kovalayarak boş bir arazi içerisinde tüfeği ateşleyip eşi Ayten E.yi ağır yaralamıştı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ayten E., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak burada tedavi altına alınmıştı. Olay sonrası olay yerinden kaçan Mesut E.’nin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonrasında eşini tüfekle ağır yaralayan 2 çocuk babası Mesut E., kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde alınan sağlık raporunun ardından Adıyaman Adliyesi’ne sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan Mesut E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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