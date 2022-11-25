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Karda mahsur kalan vatandaşların imdadına ekipler yetişti

Tunceli’de karla kaplı yolda mahsur kalan vatandaşların imdadına jandarma ve karayolları ekibi yetişti.

Asayiş 25.11.2022, 10:17
Karda mahsur kalan vatandaşların imdadına ekipler yetişti

Tunceli’de karla kaplı yolda mahsur kalan vatandaşların imdadına jandarma ve karayolları ekibi yetişti.

Edinilen bilgiye göre, bir grup vatandaş aracıyla Ovacık-Hozat Karayolunda kar yağışından dolayı mahsur kaldı. Yardım istemeleri üzerine olay yerine jandarma ve karayolları ekibi yetişti. Vatandaşlar, ekipler tarafından yapılan çalışma ile kurtarıldı.

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