Karda kayarak kamyonun altına giren kadın feci şekilde öldü

Malatya’da yolda yürüğü esnada kar nedeniyle kayarak hareket halindeki çöp kamyonunun altına giren kadın feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Buyruk Caddesi üzerinde ilerleyen Rahmiye Eren (54) karda ayağının kayması sonucu M.C.K. (39) idaresindeki 44 ABH 428 plakalı seyir halindeki çöp kamyonunun altına girdi. Sürücünün olayı fark ederek aracı durdurduğu kazada, Rahmiye Eren olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede yaptığı çalışma sonrası Rahmiye Eren’in cansız bedeni Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.