Karavanın fırlayan lastiği kazaya sebep oldu: 1 yaralı
SAMSUN'DA KAMYONUN ÇEKTİĞİ KARAVANIN LASTİĞİ YERİNDEN ÇIKIP YOLA FIRLAYINCA İKİ ARACIN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.
Samsun’da kamyonun çektiği karavanın lastiğinin fırlayarak kazaya yol açtığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Engin Köroğlu idaresindeki 55 VJ 234 plakalı kamyonun çektiği karavanın sol tekeri yerinden fırladı. Necmi Albayrak’ın kullandığı 55 AG 184 plakalı minibüs, önünde seyir eden ve yola fırlayan lastiğe çarpmamak için aniden yavaşlayan Zekeriya Aydemir yönetimindeki 06 BF 0198 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da refüje savruldu.
Kazada minibüste yolcu olarak bulunan Fahri Zengin yaralandı. Yaralı, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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