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Karantinasının son gününde dışarı çıktı, 3 bin 500 TL ceza yedi

Karabük’te karantinada olması gerekirken, toplu taşıma aracında tespit edilen kadına idari para cezası kesildi.

Asayiş 26.11.2020, 19:00
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Karantinasının son gününde dışarı çıktı, 3 bin 500 TL ceza yedi
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Karabük’te karantinada olması gerekirken, toplu taşıma aracında tespit edilen kadına idari para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen, 4 gün boyunca korona virüs (Covid-19) denetimlerinin sıklaştırılmasına yönelik genelge sonrası Karabük Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler toplu taşıma araçlarında denetimler yaptı. Karabük’te polis ekipleri tarafından Atatürk Bulvarı’nda toplu taşıma araçlarında ’Hayat Eve Sığar’ (HES) kodu denetimi gerçekleştirildi. Otobüsteki tüm yolcuların HES kodlarını kontrol ederek sorgulayan ekipler, S.E isimli bir kadının karantinasının son gününde dışarı çıkarak karantinayı ihlal ettiğini tespit etti.

Karantina süresinin bittiğini sanan ve telefon taahhütnamesini yenilemek için dışarı çıktığını ifade eden S.E, “Polis memuru arkadaşlar durdurdular. HES koduna baktılar. Benim karantina sürem meğerse gece yarısı bitiyormuş. Ben bilmiyordum. Bilsem çıkar mıyım? 14 gündür evdeyim zaten. Telefonumun taahhütnamesi bitiyor bugün. Onu yenilemem gerekiyordu. Otobüse binmiştim. Ben rahatsız değilim zaten eşim rahatsızlanmıştı. Onun da karantinası bitti. İşe başladı” dedi.

Karantinayı ihlal ettiği için S.E’ye 3 bin 500 TL para cezası kesildi. Ceza işleminin ardından S.E’nin oğlu gelerek annesini eve götürdü.
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