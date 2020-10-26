Karantina sürelerinin bitmesine 3 saat kala polis uygulamasında yakalandılar
BOLU’DA, KARANTİNA SÜRELERİNİN BİTMESİNE 3 SAAT KALA OTOMOBİLLE SEYİR HALİNDEYKEN POLİS EKİPLERİNE YAKALANAN ÇİFT, 14 GÜN DAHA KARANTİNADA KALMALARI İÇİN YURDA YERLEŞTİRİLDİ.
Bolu’da, karantina sürelerinin bitmesine 3 saat kala otomobille seyir halindeyken polis ekiplerine yakalanan çift, 14 gün daha karantinada kalmaları için yurda yerleştirildi.
Edinilen bilgiye göre, D-100 Karayolu Yumrukaya mevkiinde uygulama yapan polis ekipleri, Ankara istikametine seyir halinde olan bir otomobili durdurdu. Ekipler, araç sürücüsü ve araçta bulunan yolcular üzerinde Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yaptı.
Yapılan sorgulamada otomobilde yolcu olarak bulunan C.O. ve M.O. isimli çiftin korona virüs temaslı oldukları tespit edildi. Karantina sürelerinin bitmesine 3 saat kala kuralları ihlal eden yaşlı çift olay yerine gelen nakil aracıyla 14 gün boyunca karantinada kalacakları Abant İzzet Baysal Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Seyyide Nefise Öğrenci Yurdu’na götürüldü.
Ayrıca, çifte karantina kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150’şer lira idari para cezası kesildi.
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