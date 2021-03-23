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Karaman’daki traktör kazasında baba öldü, kızı yaralandı

Karaman’da kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, traktör sürücüsü hayatını kaybetti, kızı da yaralandı.

Asayiş 23.03.2021, 12:09
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Karaman’daki traktör kazasında baba öldü, kızı yaralandı

Karaman’da kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, traktör sürücüsü hayatını kaybetti, kızı da yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde merkeze bağlı Dinek köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Altay (63) idaresindeki 70 AU 920 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasına devrildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü Hüseyin Altay, olay yerinde hayatını kaybetti. Traktörde bulunan sürücünün kızı Esra A. (21) ise yaralandı. Yaralı genç kız, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Genç kızın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarmanın kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Hüseyin Altay’ın cenazesi kızının tedavi altına alındığı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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