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Karaman’da tarihi eser ve silah operasyonu

Karaman’ın Ermenek ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 28 parça tarihi eser ile kaçak silah ele geçirildi.

Asayiş 15.08.2022, 17:39
Karaman’da tarihi eser ve silah operasyonu

Karaman’ın Ermenek ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 28 parça tarihi eser ile kaçak silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ermenek İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, M.İ. ve S.Ç. isimli şahısların elinde tarihi eser ve ruhsatsız tabanca olduğu bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile harekete geçen ekipler düzenledikleri operasyonla M.İ. ve S.Ç.’yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda ise 5 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait mermiler ve şarjörler, 20 adet sikke, 5 adet yüzük, 3 çeşitli obje, 1 adet av tüfeği ve dedektör ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.

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