Karaman’da silah kaçakçılığından gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı

Karaman’da polisin düzenlediği operasyonda çok sayıda kaçak silah ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silah kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen A.Y. isimli kişiyi takibe aldı. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile harekete geçek ekipler şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Ev ve iş yerinde yapılan aramalarda ise çoğu kuru sıkıdan bozma kaçak 14 tabanca ile 2 tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.