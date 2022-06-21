Karaman’da 2 araç arasında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Karaman’da park etmek için geri manevra yapan otomobil ile panelvan minibüs arasında kalan yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Rauf Denktaş Mahallesi Yeni Minare Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B.U (22) kullandığı 70 FA 900 plakalı otomobili park etmek için geri manevra yaptığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Hanife Büyükçetinkaya’yı (67) fark edemeyerek çarptı. Otomobil ile park halindeki panelvan minibüsün arasına sıkışan kadının yere yığıldığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Bunu üzerine polis ekipleri olayın olduğu bölgeye şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Hanife Büyükçetinkaya’nın cenazesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü polis tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.