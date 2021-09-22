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Karaman’da 1 kişi uyuşturucudan tutuklandı

Karaman’da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş 22.09.2021, 11:40
Karaman’da 1 kişi uyuşturucudan tutuklandı

Karaman’da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, D.E.K.’yi uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına aldı. Şüphelinin gösterdiği yerde yapılan aramada 140 gram esrar, 383 adet reçeteye tabi hap ile 2 adet ekstasy ve uyuşturucudan temin edildiği düşünülen bin 105 lira para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tip Kapalı Cezaevine kondu.

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