Karadeniz’de korkutan hortum böyle görüntülendi

Fırtına Karadeniz açıklarında hortum çıkmasına neden oldu. Hortum bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından sabah saatlerinde sağanak yağış ve fırtına İstanbul Karaburun açıklarında etkili oldu. İstanbul Karaburun açıklarında hortum çıktı. Hortum cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.