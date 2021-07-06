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Karabük’te uyuşturucu operasyonu

Karabük’te uyuşturucu ile mücadele kapsamında Narkotim ekiplerince yapılan operasyonda yaklaşık yarım kilo sentetik kannabinoid maddesi ile 71 adet Ecstasy hap ele geçirildi. Operasyonda ayrıca gözaltına alınan 3 zanlıdan ikisi tutuklandı.

Asayiş 06.07.2021, 10:22
Karabük’te uyuşturucu operasyonu

Karabük’te uyuşturucu ile mücadele kapsamında Narkotim ekiplerince yapılan operasyonda yaklaşık yarım kilo sentetik kannabinoid maddesi ile 71 adet Ecstasy hap ele geçirildi. Operasyonda ayrıca gözaltına alınan 3 zanlıdan ikisi tutuklandı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı istihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında iki farklı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlar kapsamında R.A., D.Ç. ve C.T. isimli şahısların üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda yaklaşık yarım kilogram sentetik kannabinoid maddesi, 71 adet Ecstasy hap, bir adet hassas terazi, bir adet ruhsatsız tabanca ve bir adet 9 mm çapında MKE yapımı fişek ele geçirildi.

Emniyette sorgusu yapılan yapılan şahsılardan D.Ç. ve C.T. isimli şahıslar çıkarılmış oldukları mahkemece tutuklanırken, R.A. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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