Karabük’te trafik kazalarında 6 kişi yaralandı

Karabük’te meydana gelen üç ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

İlk kaza, Kayabaşı Mahallesi Ahmet Haşim Caddesi’nde meydana geldi. Cemile K. idaresindeki 78 DB 236 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen Dursun D. idaresindeki 37 ABG 200 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte Eren (15) ve Esile Kalay (9) yaralandı. Olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Cuma Pazarı kavşağında meydana gelen ikinci kazada, kırmızı ışık ihlali yapan E.U. idaresindeki 78 BG 863 plakalı otomobil F.K.Ö. idaresindeki 78 ABD 293 plakalı motosiklete çarptı. Kazada çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

5000 Evler Mahallesi 79. Sokak’ta meydana gelen üçüncü kazada ise şerit ihlali yapan otomobile çarpmamak için manevra yapan H.D.’nin idaresindeki 74 BY 518 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazalarla ilgili inceleme başlattı.