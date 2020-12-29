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Karabük’te sahte içkiye geçit yok
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda 17.5 litre sahte içki ile 5 litre etil alkol ele geçirildi.
Asayiş 29.12.2020, 20:18
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Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda 17.5 litre sahte içki ile 5 litre etil alkol ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yılbaşı öncesi vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Esentepe Mahallesi’nde oturan A.A.’nın kaçak alkol yaptığı istihbaratını alan ekipler çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelinin evinde, işyerinde ve aracında yapılan aramalarda 1 adet 5 litrelik, 6 adet 1.5 litrelik ve 7 adet 0.5 litrelik olmak üzere 17.5 litre sahte içki ele geçirilirken, 5 litre de etil alkol ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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