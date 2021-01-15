Karabük’te kaçak kazı yapan iki kişi suçüstü yakalandı

Karabük’te, kaçak kazı yapan iki kişi jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından merkez ilçeye bağlı bir köyde, kaçak kazı yaptıkları tespit edilen M.İ. (43) ve A.K. (42) suçüstü yakalandı. İki kişi gözaltına alınırken, 2 adet kazma, 2 adet kürek ve 1 adet branda olmak üzere muhtelif suç aletlerine el konuldu.

Yapılan işlemlerin ardından gözaltına alınan iki kişiyi adliyeye sevk edilerek, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.