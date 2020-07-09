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Karabük’te çıkan örtü yangını korkuttu
KARABÜK’TE ORMANLIK ALANDA ÇIKAN ÖRTÜ YANGINI PANİĞE NEDEN OLURKEN, 5 DÖNÜMLÜK ALAN ZARAR GÖRDÜ.
Asayiş 09.07.2020, 19:21
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Karabük’te ormanlık alanda çıkan örtü yangını paniğe neden olurken, 5 dönümlük alan zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre, Bolkuş Köyü mevkiinde Yenice Orman İşletmesi’ne bağlı ikinci bölmede henüz belirlenemeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Dumanların yükseldiğini gören köylülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve Orman İşletmesi’ne ait arazözler sevk edildi. Orman yolunun kapalı olması nedeniyle araçlar demiryolundan ilerlemek zorunda kalırken, kısa sürede müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü. Soğutma çalışmalarının yapıldığı ve paniğe neden olan yangında 5 dönümlük alan zarar gördü.
Köy Muhtarı Baki Yıldız, köyden bir vatandaşın yangını görüp haber vermesi üzerine durumu Orman İşletmesine bildirdiğini söyledi.
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