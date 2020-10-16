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Karabük merkezli FETÖ operasyonu

KARABÜK MERKEZLİ İKİ İLDE YAPILAN FETÖ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 3 KİŞİ, SEVK EDİLDİKLERİ MAHKEMEDE ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDI.

Asayiş 16.10.2020, 18:51
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Karabük merkezli FETÖ operasyonu

Karabük merkezli iki ilde yapılan FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildikleri mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün ‘mali yapılanması, mahrem askeri yapılanması ve öğrenci evleri yapılanması’na yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde Karabük ve Rize’de eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Yapılan iki 2 farklı operasyon neticesinde, M.Y., A.Ç. ve T.Z. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Sorguları tamamlanan 3 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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