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Kar küreme aracı devrildi
Çorum’un Sungurlu ilçesinde, karla kapanan yolları açmak için çalışan kar küreme aracı şarampole devrildi.
Asayiş 18.01.2021, 17:25
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Çorum’un Sungurlu ilçesinde, karla kapanan yolları açmak için çalışan kar küreme aracı şarampole devrildi.
Kaza, sabaha karşı Kertme-Kaledere yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle karla kapanan yolları açmak için çalışan Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait kar küreme aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza sonrasında araçta maddi hasar oluştu.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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