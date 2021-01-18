Kar eğlencesi için gittiler, yolda mahsur kaldılar

Tokat’ta karda eğlenmek için çıktıkları Topçam Yaylası’ndan dönüşte yolda mahsur kalan vatandaşların imdadına İl Özel İdaresi ekipleri yetişti.

Tokat’ta aralıklarla devam eden kar yağışı özelikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Kent merkezinde bekledikleri kar yağışını göremeyen vatandaşların birçoğu eğlenmek için Topçam Yaylası’na çıktı. Akşam saatlerinde geri dönüş yoluna geçen vatandaşlar, kar ve buzlanma nedeniyle yolda mahsur kaldı. Kar eğlencesi çileye dönen vatandaşlar, küçük maddi hasarlı kazalar atlattı. Çamdere köyü yakınlarında yolda kalan vatandaşların imdadına ise İl Özel İdaresi ekipleri yetişti. Yol, kar kürüme ve tuzlama çalışması sonucu yeniden trafiğe açıldı. Yokuş yoldan vatandaşlar kent merkezine güçlükle inebildi.