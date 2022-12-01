Kapüşonlu hırsız yakalandı

Kayseri’de bir yakıt istasyonunun market bölümünden para çalan şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Yaşı küçük olduğu belirlenen şüpheliye ayrıca 10 ayrı dosyadan işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda; market bölümüne gelen kapüşonlu şahıs, kasadan para alarak kayıplara karıştı. Durumun bildirilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda olayın şüphelisinin B.S. olduğunu belirleyen ekipler; düzenledikleri operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı. Yaşı küçük olan B.S.’ye 10 ayrı dosyadan işlem yapıldı.

Çocuk Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan B.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Öte yandan hırsızlık anları ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.