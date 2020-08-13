banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
TOGG'dan açıklama geldi; 'Fiyat 2022'den önce...'
TOGG'dan açıklama geldi; 'Fiyat 2022'den önce...'
Bakan Selçuk: 'Yüz yüze eğitime 21 Eylül'de geçilecek'
Bakan Selçuk: 'Yüz yüze eğitime 21 Eylül'de geçilecek'
Hasret bitti! Futbolseverler halı sahalara geri döndü...
Hasret bitti! Futbolseverler halı sahalara geri döndü...
Harabeye çevirdiler! Yoros Kalesi'nin hali içler acısı...
Harabeye çevirdiler! Yoros Kalesi'nin hali içler acısı...

Kapkaççıyı yakalamak için vatandaşlar seferber oldu

ADANA’DA DÖVİZ BÜROSUNDAN ÇIKAN VATANDAŞIN 30 BİN LİRASINI ALIP KAÇAN ŞAHSIN YAKALANMASI, SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLERE YANSIDI.

Asayiş 13.08.2020, 10:05
1
Kapkaççıyı yakalamak için vatandaşlar seferber oldu

Adana’da döviz bürosundan 73 bin 800 lira alan vatandaşın 30 bin lirasını alıp kaçan bir zanlı vatandaşların kovalaması sonrası yakalanırken, bu anlar saniye saniye görüntülere yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, 8 Ağustos günü saat 17.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi, Sefa Özler Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Abdulcelil A. bozdurduğu dövizin karşılığı olan 73 bin 800 lirayı siyah poşete koydu. Kimliği belirlenemeyen bir kişi, parayı bankaya yatırmak için ATM’ye giden Abdülcelil A.’yı takip etti. Bu sırada şüpheli, içi para dolu poşeti almak için hamle yaptı ancak Abdülcelil A., poşeti bırakmadı. Poşet yırtılınca kaldırıma dökülen paralardan yaklaşık 30 bin liralık bir deste parayı alan şüpheli kaçmaya başladı. Abdülcelil A., şüphelinin arkasından koştu ancak yetişemedi. Bu sırada çevredekiler de şüphelinin peşinden koşmaya başladı. Şüpheli, kaçarken dolmuş altıda kalma tehlikesi atlattı. Kapkaççıya yetişemeyen vatandaşlar ona ellerindeki malzemeleri fırlattı. Zanlı Abidin Paşa Caddesi’nde uygulama görevinde olan bir trafik polisi tarafından yakalanarak, etkisiz hale getirildi. Bu anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, emniyete götürdü. Şüphelinin, daha önce de ‘hırsızlık’, ‘yankesicilik’ gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilen Yusuf Ü. olduğunu belirledi. Hırsızlık suçundan kaldığı cezaevinden 5 ay önce çıktığı öğrenilen zanlının ifadesinde, poşetin içerisindeki paraları görünce kapkaç yapmaya karar verdiğini söylediği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf Ü. çıkarıldığı mahkemece ‘yağma’ suçundan tutuklandı. Öte yandan zanlının çaldığı paralar, Abdülcelil A.’ya teslim edildi.

Yorumlar (0)
banner378
28°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 13 Ağustos 2020
İmsak 04:27
Güneş 06:05
Öğle 13:14
İkindi 17:04
Akşam 20:13
Yatsı 21:44
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25