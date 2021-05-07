Kapısı kilitli evde ocakta unutulan yemek polisi alarma geçirdi

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan K.'ye ait evde evin hanımı iftar için ocakta yemek pişirirken bir ara dışarı çıktı.

Anahtar evin içinde kalınca eve giremeyen ve mutfaktaki ocakta yemeğin piştiği aklına gelen kadın yemekten dolayı yangın çıkma ihtimalini düşünerek 112'yi arayarak yardım istedi.

Evde yangın olduğu zannedilerek olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine giden İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evde yangın çıkmadığını, yemeğin ocakta unutulduğunu ve anahtar içeride kaldığından dolayı da eve girilemediğini anladı. Ocakta pişen yemekten de yangın çıkma ihtimali olduğunu öğrenince seferber oldular. Polis ekipleri uzun süren uğraş sonucu alışveriş kartı yardımıyla evin çelik kapısını açmayı başardı. Ev sahipleri mutfağa koşarak yemeği ocaktan alıp ocağı da sündürerek derin nefes aldı.

Yangın diye olay yerine gelen itfaiye ekipleri de geri dönmek zorunda kaldı. Vatandaşlar polise duyarlılığından dolayı teşekkür etti.