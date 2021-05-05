Kapı ve pencereleri kırarak evlere giren hırsızlar yakalandı

Mersin’in Anamur ilçesinde, kapı ve pencerelerini kırarak girdikleri evlerden değerli eşya çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 2’si tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Anamur ilçesinde son dönemde meydana gelen hırsızlık olaylarını aydınlatma, şüphelilerin tespiti ve yakalanması için bir çalışma başlattı. Bu kapsamda, hırsızlık şüphelilerinin evlere giriş kapısı ya da pencereyi kırarak içeri girdiklerini evde kimsenin olmamasından faydalanarak, değerli eşyaları çaldıklarını belirledi. Olayla ilgili titiz çalışma yürüten ekipler, görgü tanıklarının beyanı ve güvenlik kameralarının incelenmesi neticesinde 4 şüpheli şahsı tespit etti.

Şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyerek 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4 kişiyi yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda, çalıntı 2 adet kol saati ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Öte yandan, gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinde hırsızlık olaylarını kendilerinin gerçekleştirdiğini itiraf etti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2‘si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.