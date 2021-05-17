banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Elon Musk'tan flaş Bitcoin açıklaması
Elon Musk'tan flaş Bitcoin açıklaması
Ziraat Türkiye Kupası finali için seyirci kararı
Ziraat Türkiye Kupası finali için seyirci kararı
Galatasaray kaosun eşiğinde!
Galatasaray kaosun eşiğinde!
Dolar ve euro yeni haftaya nasıl başladı
Dolar ve euro yeni haftaya nasıl başladı

Kapadokya’da kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde izinsiz kazı yaparak define arayan 6 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Asayiş 17.05.2021, 11:29
Kapadokya’da kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde izinsiz kazı yaparak define arayan 6 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Gülşehir ilçesinde kaçak kazı yapıldığına dair ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri tarafından kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından kaçak kazı alanında muhtelif kazı malzemeleri ele geçirilirken şüpheliler N.A., M.H.K., H.H., İ.K., S.E. ve H.K. gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.
Yorumlar (0)
18°
az bulutlu