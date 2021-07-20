banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Dünyanın en hızlı treni! İki bin kilometreyi 3.5 saatte alıyor
Dünyanın en hızlı treni! İki bin kilometreyi 3.5 saatte alıyor
Babanın en acı bayramı!
Babanın en acı bayramı!
AB EKONOMİSİNDE İYİMSERLİK SÜRÜYOR
AB EKONOMİSİNDE İYİMSERLİK SÜRÜYOR
ABD ekonomisinde COVID-19 durgunluğu 2 ay sürdü
ABD ekonomisinde COVID-19 durgunluğu 2 ay sürdü

Kandıra’da denize giren gençlerden biri boğuldu, diğeri hastaneye kaldırıldı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde yüzmek için girdiği denizde kaybolan bir genç hayatını kaybederken, ekipler tarafından kurtarılan bir genç ise hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 20.07.2021, 22:53
Kandıra’da denize giren gençlerden biri boğuldu, diğeri hastaneye kaldırıldı
banner502

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde yüzmek için girdiği denizde kaybolan bir genç hayatını kaybederken, ekipler tarafından kurtarılan bir genç ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarından Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Kumcağız plajında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki genç yüzmek için girdikleri denizde kayboldu. Vatandaşların ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, denizde kaybolan iki genç sahile çıkartıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, denizden çıkartılan O.Y. (21) isimli gencin hayatını kaybettiği belirlenirken, hayati tehlikesinin olduğu anlaşılan M.Y. (15) ise Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden O.Y.’nin cenazesi ise otopsi incelemesi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yorumlar (0)
26°
açık
banner501