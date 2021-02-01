Kandil’in talimatını ayakkabıyla cezaevine götüren kadın, bombacı çıktı

Adana polisinin yaptığı operasyonda Kandil’deki terörist başlarının talimatını ayakkabının tabanında cezaevindeki PKK’lılara götürdüğü iddiasıyla yakalanan kadının, 2007 yılında Kocaeli’de 11.5 kilo patlayıcı ile yakalandığı ve 10 yıl hapis cezası aldığı ortaya çıktı.

Terör örgütü PKK/KCK adına faaliyette bulunma suçlarından cezaevinde olan kişilere belli dönemlerde gelen spor ayakkabıların ardından cezaevlerinde sergiledikleri davranışlar dikkat çekti. Bunun üzerine İstihbarat Şube Müdürlüğü ile araştırma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cezaevlerindeki şahısların sözde diğer aile yakınları ile irtibatta olduklarını, ailelere finans desteği sağladıklarını ve yaptıkları telefon görüşmelerinde arama yönlendirme marifetiyle aileleri cezaevi dış koordinasyon sorumlularına aktardıklarını tespit etti. Şahısları teknik takibe alıp araştırmayı daha da derinleştiren ekipler, cezaevindeki şahıslara PKK/KCK’nın Kandil’deki sözde üst yönetiminden cezaevi dış koordinasyon sorumluları tarafından ayakkabıların tabanına pelür kağıda gizlenmiş talimat gönderdiklerini bu talimatlarda ise örgüte eleman kazandırmaları, cezaevinde nasıl davranmaları gerektiği, ceazevinde eğitime devam etmelerini ve çözülmemeleri konusunda bilgiler yer aldığını belirledi.

Bunun üzerine 10 Temmuz’da Adana merkezli Diyarbakır, Osmaniye, İzmir, İstanbul ve Van’da operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda Zeynep T., C.A, P.A, S.U, M.İ, A.K, M.A, F.D, A.K, G.K, A.İ, E.T, F.İ. ve U.M. isimli 14 şahıs gözaltına alındı.

A.K.’nin evinde yapılan aramada ise 1 adet uzun namlulu silah, 2 adet ruhsatsız tüfek, Zeynep T. isimli kadının evinde de 18 farklı spor ayakkabı tabanına özel olarak zulalanmış, örgüt mensuplarına talimatlar içeren ve çıplak gözle okunamayacak şekilde pelür kağıtlara basımı yapılmış 33 adet doküman, çok sayıda örgütsel içerikli kitap ve şüphelilere ait dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 şüphelinin 4’ü savcılık tarafından serbest bırakılırken mahkemeye çıkartılan 3’ü kadın 10 şüpheliden evinde silah çıkan A.K., cezaevine kargoları gönderen M.A. ve evinde bütün malzemeler bulunan Zeynep T. ev hapsi cezasına çarptırılırken 1 şüpheli sorgusunun ardından diğer 6 kişiyse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zeynep T. isimli kadının ise mahkemede hasta olduğunu belirterek, "Susma hakkımı kullanıyorum. Savunmamı daha sonra yazılı olarak yapacağım" dediği öğrenildi. Ancak Zeynep T. aynı suçlamayla Kocaeli’de yürütülen soruşturmada da gözaltına alınıp tutuklandı.

“14 yıl önce 11.5 bomba ile yakalanmış”

Bu arada, tutuklanan Zeynep T.’nin 2007 yılında polisin yaptığı operasyonda Kocaeli’de çantasında 11.5 kilo bomba ile yakalandığı ortaya çıktı. Zeynep T.’nin PKK’nın talimatıyla Tüpraş’ın İzmit Rafinerisi’ne yönelik bombalı eylem hazırlığında olduğu öğrenilmişti. Olayla ilgili Zeynep T. ile birlikte 12 zanlı yakalanmış yapılan aramalarda Zeynep T.’nin çantasında 11 kilo 730 gram A-4 tipi plastik patlayıcı ile 10 adet elektrikli kapsül, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmişti. Zeynep T.’ye "yasadışı örgüte üye olmak", "patlayıcı madde atmak, taşımak", "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 10 yıl hapis cezası verilmişti.

Zeynep T. cezaevinde yatıp çıktıktan sonra yine PKK’ya yardım etmekten bu kez Adana’da yakalandı.