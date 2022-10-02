Kanarya Adaları açıklarında 4 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı, 29 göçmen ise kayıp

İspanya’nın Kanarya Adaları açıklarında bulunan ve 34 göçmenin seyahat ettiği şişme botta 4 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 29 göçmenin ise kayıp olduğu bildirildi. Yetkililer, 1 göçmenin bottan sağ olarak kurtulduğunu aktardı.

İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’nın 278 kilometre güneyinde ticari bir gemi tarafından bulunan şişme botta yolculuk yapan 4 göçmenin öldüğü ve 29 göçmenin ise kaybolduğu belirlendi. Botta canlı olarak bulunan tek kişinin ise Fildişi Sahilli uyruklu 27 yaşındaki bir genç olduğu bildirildi.

Hayatta kalmayı başaran genç adam kurtarma helikopteri ile Büyük Kanarya Adası’na sevk edilirken, hipotermi belirtileri göstermesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Fildişi Sahilli genç adam verdiği ifadede, şişme botta toplam 34 Afrikalı göçmenin bulunduğunu ve Kanarya Adaları’na ulaşmak amacıyla 9 gündür denizde yolculuk yaptıklarını söyledi.

Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) raporuna göre, bu yılın ilk yarısında, Kanarya Adaları’na ulaşmak için Atlas Okyanusu’nda yolculuk yapan 311 göçmenin öldüğü ya da kaybolduğu belirtildi.