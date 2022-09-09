Kanalda cesedi bulunan genç kızın kimliği belli oldu

Adana’da sulama kanalında cesedi bulunan genç kızın, 18 yaşındaki Yaren Arslan olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, 6 Eylül günü saat 03.00 sıralarında Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalleli, sulama kanalında çırpınarak yardım isteyen bir kadını görüp, polise ihbarda bulundu. Bölgeye gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, kanalda arama yaptı ancak kadına ulaşamadı. Sabah saatlerinde arama çalışmalarına yeniden başlandı. Araçla kanal boyunca ilerleyen ekipler, kadının cansız bedenini, düştüğü yere yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta yosuna takılmış halde buldu. Çağırılan Su Altı Grup Amirliği ekipleri, cesedi sudan çıkardı. İlk incelemede üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yapılan otopsinin ardından cesedin, Yaren Arslan’a (18) ait olduğu tespit edildi. Arslan’ın, içine kapanık ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öne sürüldü. Arslan’ın olay gecesi evden ayrıldığı ve bir daha da geri dönmediği öğrenildi. Arslan’ın ailesinin ise sabah saatlerinde polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulunduğu belirtildi.