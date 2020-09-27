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Kamyonun çarptığı ATV sürücüsü ölümden döndü!
ERZURUM’DA BENZİNLİĞE GİRMEK İÇİN KAVŞAKTAN DÖNDÜĞÜ SIRADA KAMYONUN ÇARPTIĞI ATV MOTOSİKLET ÜÇ TAKLA ATTIKTAN SONRA DURABİLDİ. SÜRÜCÜSÜNÜN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ KAZA GÜVENLİK KAMERALARINA SANİYE SANİYE YANSIDI
Asayiş 27.09.2020, 18:32
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Erzurum’da benzinliğe girmek için kavşaktan döndüğü sırada kamyonun çarptığı ATV motosiklet üç takla attıktan sonra durabildi. Sürücüsünün ölümden döndüğü kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaza, Erzurum’un İspir ilçesi Maden Köprü mevkiinde meydana geldi. Salih Yavuz yönetimindeki ATV motosikletle benzinliğe girmek için kavşaktan döndüğü sırada karşı şeritten gelen kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ATV motosiklet takla atarak yol kenarına savruldu. O anlar ise benzinliğin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Yaralı Salih Yavuz, İspir Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopter ile Erzurum’a sevk edilerek tedavi altına alındı.
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