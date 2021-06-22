banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Ahmet Nur Çebi'den flaş istifa!
Ahmet Nur Çebi'den flaş istifa!
O Youtuber hakkında yakalama kararı!
O Youtuber hakkında yakalama kararı!
Şeyma Subaşı hamile olduğunu açıkladı!
Şeyma Subaşı hamile olduğunu açıkladı!

Kamyonetin altında kalan kadın hayatını kaybetti

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde kamyonetin altında kalan bir kadın hayatını kaybetti.

Asayiş 22.06.2021, 16:59
Kamyonetin altında kalan kadın hayatını kaybetti

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde kamyonetin altında kalan bir kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Refik Cesur Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 48 yaşındaki Dudu Kurt, park halindeki kamyonetin arkasında beklerken sürücüsü Gökhan E., araca binerek geri manevra yaptı. Bu sırada kamyonet Dudu Kurt’a çarptı. Kamyonet tekeri üzerinden geçen kadın olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

Sürücü Gökhan E. gözaltına alındı.
banner486
Yorumlar (0)
26°
açık
banner493