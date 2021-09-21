Kamyonet ile motosiklet çarpıştı; 2 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kamyonet ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi.

Eskişehir istikametinden gelip Alanyurt’a dönüş yapmakta olan sürücü Ali Değirmenciler(24) yönetimindeki 16 AER 250 plakalı kamyonet, aynı yöne seyir halinde olan sürücü İsmail Demir (28) yönetimindeki 16 AHV 092 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki Ezgi Demir(25) yaralandılar. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.