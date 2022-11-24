Kamyona çarpan otomobildeki yolcu hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde önünde seyreden kamyona çarpan otomobildeki sürücü yaralandı, yolcu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza dün akşam saatlerinde yaşandı. Devrek’in Babadağı mevkiinde meydana gelen kazada Durmuş K. idaresindeki 67 VH 175 plakalı aracıyla seyir halindeyken önünde seyreden kamyona çarptı. Meydana gelen kazada otomobilin yolcu koltuğunda oturan İsmet Güner hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Devrek Devlet Hastanesine getirilen İsmet Güner’in (53) cenazesi otopsi işlemlerinin ardından morgdan alındı. Cenaze Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Sakallar köyünde toprağa verildi. Yaralanan otomobil sürücüsünün ise hastanedeki tedavisi sürüyor.