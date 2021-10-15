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Kamyon ile servis minibüsü çarpıştı: 5 yaralı
Aksaray-Konya karayolu Sultanhanı ilçesi kavşağında pancar yüklü kamyon ile servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Olay yerine AFAD, UMKE ve çok sayıda ambulans sevk edildi.
Asayiş 15.10.2021, 16:07
Aksaray-Konya karayolu Sultanhanı ilçesi kavşağında pancar yüklü kamyon ile servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Olay yerine AFAD, UMKE ve çok sayıda ambulans sevk edildi.