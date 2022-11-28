Kamerun’daki toprak kayması felaketinde can kaybı 14’e yükseldi

Kamerun’un başkenti Yaounde’de düzenlenen bir cenaze töreni sırasında meydana gelen toprak kayması felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 14’e yükseldi.

Kamerun’un başkenti Yaounde’de dün bir cenaze töreni sırasında yaşanan toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Kamerun’un Merkez Bölge Valisi Naseri Paul Bea tarafından son duruma ilişkin yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 14’e yükseldiği belirtildi.

Vali Naseri Paul Bea, dün olayın ardından yaptığı açıklamda, "Cesetleri merkez hastanenin morguna taşıyoruz, diğer insanları veya cesetleri arama çalışmaları ise devam ediyor" demişti.

Afrika’nın en yağışlı şehirlerinden biri olan Yaounde’de, bu yıl şiddetli yağışlar nedeniyle çok sayıda sel felaketi yaşanırken, binlerce kişi yerinden oldu.