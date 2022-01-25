Son Dakika
Bakan Adil Karaismailoğlu: “İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Bakanlığımıza bağlı Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz devam edecektir”
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla İstanbul’a gidiyor.
Kalp krizi geçiren vatandaşı kepçe ambulansa yetiştirdi
Büyükçekmece’de kalp krizi geçiren bir vatandaş kepçe ile ambulansa yetiştirildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Asayiş 25.01.2022, 00:50
Büyükçekmece’de kalp krizi geçiren bir vatandaş kepçe ile ambulansa yetiştirildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte yaşanan aksaklıklar sürüyor. İstanbul Büyükçekmece’de kardan dolayı yolların kapanması nedeniyle kalp krizi geçiren bir vatandaş Büyükçekmece Belediyesi ekipleri tarafından kepçe ile ambulansa yetiştirildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.