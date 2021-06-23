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Kaldırımda yürüdüğü sırada husumetlisi tarafından öldürüldü

Adana’da bir kişi kaldırımda yürüdüğü sırada husumetli olduğu şahıs tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda öldü.

Asayiş 23.06.2021, 20:03
Kaldırımda yürüdüğü sırada husumetlisi tarafından öldürüldü

Adana’da bir kişi kaldırımda yürüdüğü sırada husumetli olduğu şahıs tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda öldü.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesi Çukurova Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İsmail T. (25) husumetli olduğu Mustafa Ok’u (56) otomobil ile bir süre takip etti. Daha sonra İsmail T., otomobilden inerek kaldırımda yürümeye devam eden Mustafa Ok’a tabanca ile 10 el ateş açıp araca binip kaçtı. Sol koltuk altından yaralanan Mustafa Ok kanlar içerisinde yere yığıldı. Tabancadan açılan ateş sonucunda bir iş yerinin vitrininde de 3 adet mermi isabet etti. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Mustafa Ok’u Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Mustafa Ok kurtarılamadı. Mustafa Ok’un cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olay yerinde bulunan 10 adet boş kovanda delil çalışması yaptı. Kovanlar detaylı incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.
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