Kalaşnikof satmaya çalışırken yakalandılar

Afyonkarahisar’da kalaşnikof isimli A-47 tipi uzun namlulu otomatik tüfek satmaya çalışan silah kaçakçıları jandarma ve polisin düzenlediği ortak operasyon ile yakalandı.

Olay, Çobanlar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede iki şahsın çeşitli tüfek ve tabancalar sattığı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. Polis ekiplerinin de destek verdiği operasyon ile E.Ç. ve C.K. isimli şahısların adreslerine baskın düzenleyen ekipler şahısları gözaltına alırken, ev ve araçlarında ise arama yaptı. Aramalarda 1 adet kalaşnikof isimli A-47 tipi uzun namlulu otomatik tüfek, şarjörü ve 23 adet mermisi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tabanca şarjörü, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 56 adet çeşitli çaplarda mermi ele geçirildi.

Olayın ardından E.Ç. ve C.K. isimli şahıslar gözaltına alınırken, şahısların uzun namlulu kalaşnikofu nasıl temin ettikleri ise araştırılıyor.