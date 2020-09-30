Kahvehaneye oyun baskını

Adana’nın Pozantı ilçesinde bir kahvehanede iskambil kağıtlarıyla oyun oynayan 10 kişi ile işletme sahibine 34 bin 650 lira idari para cezası kesildi.

Adana İl Jandarma Komutanlığınca, Covid-19 denetimleri kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, ilçeye bağlı Fındıklı Mahallesi’nde ruhsatsız olarak işletilen bir kahvehanede oyun oynatıldığının belirlenmesi üzerine, jandarma ekiplerince kahvehane kontrol edildi.

Yapılan kontrolde, kahvehanenin ikinci katında 10 şahsın iskambil kağıtları ile oyun oynadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları tespit edildi, işletme sahibine ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle masalarda oyun oynayan 10 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesine istinaden kişi başına 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 34 bin 650 TL idari para cezası uygulandı.