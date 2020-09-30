Kahvehaneye oyun baskını
ADANA'NIN POZANTI İLÇESİNDE BİR KAHVEHANEDE İSKAMBİL KAĞITLARIYLA OYUN OYNAYAN 10 KİŞİ İLE İŞLETME SAHİBİNE 34 BİN 650 LİRA İDARE PARA CEZASI KESİLDİ.
Adana’nın Pozantı ilçesinde bir kahvehanede iskambil kağıtlarıyla oyun oynayan 10 kişi ile işletme sahibine 34 bin 650 lira idari para cezası kesildi.
Adana İl Jandarma Komutanlığınca, Covid-19 denetimleri kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, ilçeye bağlı Fındıklı Mahallesi’nde ruhsatsız olarak işletilen bir kahvehanede oyun oynatıldığının belirlenmesi üzerine, jandarma ekiplerince kahvehane kontrol edildi.
Yapılan kontrolde, kahvehanenin ikinci katında 10 şahsın iskambil kağıtları ile oyun oynadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları tespit edildi, işletme sahibine ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle masalarda oyun oynayan 10 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesine istinaden kişi başına 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 34 bin 650 TL idari para cezası uygulandı.
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