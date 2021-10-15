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Kahvehanede silahlı kavga: 5 yaralı

İzmir’in Menemen ilçesindeki bir kahvehanede çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Olay yerinden kaçan 1 şüpheli ise polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte yakalandı.

Asayiş 15.10.2021, 11:46
Kahvehanede silahlı kavga: 5 yaralı

İzmir’in Menemen ilçesindeki bir kahvehanede çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Olay yerinden kaçan 1 şüpheli ise polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kasımpaşa Mahallesinde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre V.C. (21) ile husumetli olduğu kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından sokakta çıkan kavganın üzerine V.C., yanındaki av tüfeğiyle ateş açmaya başladı. Olayda S.O, A.E, S.D, O.E ve S.O yaralandı. Menemen Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar burada tedavi altına alınırken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli V.C., kısa süre sonra suç aleti ile birlikte polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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