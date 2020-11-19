Kahvede sigara içip iskambil oynayan gruba ceza

Edirne’de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde kıraathanede sigara içip oyun oynarken yakalanan kişilere para cezası kesildi.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında her gün yeni kısıtlamalar gelmeye devam ediyor. İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge kapsamında 81 ilde yarın itibariyle kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lokal, çay bahçesi ve halı sahaların faaliyetleri yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulacak.

Korona virüs tedbirleri kapsamında kıraathanelerin kapatılmasına saatler kala tüm uyarıları hiçe sayıp adete ölümle dans edercesine Çavuşbey Mahallesi’nde bulunan kıraathanede bir araya gelen grup sigara içip iskambil kağıtları oynamaya devam etti. Kişilerin sigara içip iskambil kağıtlarıyla oyun oynadığını gören Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet yaya devriyeleri kıraathaneye baskın düzenledi. Polis ekiplerini karşılarında gören grup neye uğradığını şaşırdı. Ekipler işletme sahibine ve oyun oynayan kişilere cezai işlem uyguladı.