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Kahta’da traktör devrildi: 4 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 4 kişi yaralandı.

Asayiş 30.06.2022, 12:18
Kahta’da traktör devrildi: 4 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kahta ilçesine bağlı Çaltılı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nusret Kaya (69) yönetimindeki 02 KB 475 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Nusret Kaya, Zehra Çorman (49), M.G.K. (16) ve M.B.K. (14) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alının yaralılardan M.G.K.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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