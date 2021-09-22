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Kahramanmaraş’taki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Asayiş 22.09.2021, 15:56
Kahramanmaraş’taki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Adım adım izlenen A.K., A.İ.K. ve E.M.K. isimli şüpheliler, uyuşturucu alışverişi yaparken suçüstü yakalandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda yakalanan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda farklı türde uyuşturucu madde ve uyuşturucu paketlemede kullanılan materyaller ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., A.İ.K. ve E.M.K. isimli şüpheliler çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucuyla mücadelenin kesintisiz ve kararlılıkla sürdürüldüğünü, operasyonlarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

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