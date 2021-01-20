Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 4 gözaltı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. İki ayrı olayda yapılan aramada 15 gram esrar ile 1 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Olaylarla ilgisi bulunan M.U. (26), M.A.(19), E.T.(29) ile M.A.(19) yakalanarak gözaltına alındı.