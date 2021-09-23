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Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 23.09.2021, 21:20
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afşin ilçesi Arıtaş Mahallesi Çatak mevkiinde bir otomobili durdurarak arama yaptı. Otomobilde yapılan aramada, 40 gram kubar esrar, 1 gram metamfetemin ve 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Olayla ilgisi bulunan bulunan H.Y. (19), M.H.C. (21), H.K. (27), Y.G. (21) ve İ.Ş. (23) isimli şüpheliler hakkına yasal işlem başlatıldı.

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