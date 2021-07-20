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Kahramanmaraş’ta trafik kazası: Ambulans şoförü hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ambulans şoförü hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Asayiş 20.07.2021, 23:45
Kahramanmaraş’ta trafik kazası: Ambulans şoförü hayatını kaybetti
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Kahramanmaraş’ta ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ambulans şoförü hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Onikişubat ilçesi İşbilir kavşağında meydana geldi. Pazarcık ilçesinden aldığı hastayı Kahramanmaraş’taki hastaneye yetiştirmeye çalışan Ufuk Karataşlı idaresindeki 46 AAV 454 plakalı ambulans, İşbilir Kavşağı’nda E.D. idaresindeki 27 Y 6014 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılırken, kazada ağır yaralanan ambulans şoförü Ufuk Karataşlı hayatını kaybetti. Yaralılardan E.D’nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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