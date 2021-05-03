banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Salih Uçan hastaneye kaldırıldı
Salih Uçan hastaneye kaldırıldı
Fenerbahçe'de büyük kriz! Tüm fotoğrafları sildi
Fenerbahçe'de büyük kriz! Tüm fotoğrafları sildi
Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşılık verdi! 14 dakikada 3 gol...
Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşılık verdi! 14 dakikada 3 gol...
Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın çıktı
Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın çıktı

Kahramanmaraş’ta tarihi eser operasyonu

Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi.

Asayiş 03.05.2021, 21:00
Kahramanmaraş’ta tarihi eser operasyonu

Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Türkoğlu ilçesi Kılılı Mahallesi’nde Y.A. isimli şahsın elinde bulunan tarihi eserleri satmak amacıyla müşteri aradığını belirledi. Düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 68 adet sikke, 12 adet tarihi eser niteliğinde obje, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca ve tabancaya ait fişekler ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Yorumlar (0)
20°
açık