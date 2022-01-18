Kahramanmaraş’ta petrol boru hattı patladı

Kahramanmaraş’ta petrol boru hattı bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlama sonrası olay yerinde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, Pazarcık İlçesi Narlı mevkiinden geçen petrol boru hattında meydana geldi. Bölgeden geçen petrol boru hattı bir anda bomba gibi patladı. Patlama sonrası olay yerinde yangın çıkarken, yaşanan yangın görüntüler kameralara yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışması devam ediyor.