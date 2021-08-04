banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İbrahim Tatlıses'e 'SGK' şoku!
İbrahim Tatlıses'e 'SGK' şoku!
İmamoğlu açıkladı: ''Bugün resmi başvuruyu yapıyoruz''
İmamoğlu açıkladı: ''Bugün resmi başvuruyu yapıyoruz''
Vahşi cinayete kurban giden Azra toprağa verildi
Vahşi cinayete kurban giden Azra toprağa verildi
Bir muhtarın gözyaşları!
Bir muhtarın gözyaşları!

Kahramanmaraş’ta otoparktaki 71 araç yandı

Kahramanmaraş’ta bir yediemin otoparkında çıkan yangında 71 araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Asayiş 04.08.2021, 14:45
Kahramanmaraş’ta otoparktaki 71 araç yandı

Kahramanmaraş’ta bir yediemin otoparkında çıkan yangında 71 araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kahramanmaraş - Adana karayolu üzerindeki bulunan yediemin otoparkından çıkan yangına ihbar üzerine onlarca itfaiye aracı, su tankerleri ve 50 civarında personel sevk edildi.

Otoparktaki yangın, hızla yayılarak diğer araçlara da sıçrarken, bir anda gökyüzünü kaplayan siyah duman kentin birçok noktasından görüldü. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, 71 aracın kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Otoparktaki araçların yanma anı ise drone ile havadan görüntülendi. Yangında bazı araçların patlayarak yandığı görüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yorumlar (0)
32°
açık